Дима Билан показал свою сестру и рассказал, чем она занимается

Дима Билан и Анна Белан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Российский певец Дима Билан выложил совместное фото со своей сестрой и рассказал, чем она занимается. По словам артиста, Анна порой помогает ему в творческих поисках, передает NUR.KZ

Один из поклонников спросил музыкального исполнителя в Instagram, чем занимается его сестра. Как выяснилось, 27-летняя Анна Белан решила пойти по стопам звездного брата и выбрала музыкальное творчество.

"Анна Белан выпускает свою музыку! Активно развивается в этом направлении! Готовит новый альбом. И мне, кстати, в музыкальных поисках тоже иногда помогает", - ответил Дима.

Дима Билан и Анна Белан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Несмотря на то, что Анна не так известна, как ее старший брат, на странице девушки уже более 60 тысяч подписчиков. Девушка пишет песни, снимает клипы и участвует в различных программах. Поклонники с нетерпением ждут выхода ее альбома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1980238-dima-bilan-pokazal-svoyu-sestru-i-rasskazal-chem-ona-zanimaetsya/