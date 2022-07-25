"Никогда не останусь без денег": Жания Джуринская высказалась о финансах и зависимости

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская, общаясь с подписчиками, рассказала о своих отношениях с финансами. Знаменитость убеждена, что никогда не останется без денег. Она также прокомментировала вопрос зависимости от мужа, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Жанию в Instagram, надо ли, по ее мнению, экономить или лучше проводить время по принципу "один раз живем".

"Я настолько уверена в том, что никогда не останусь без денег (прорабатывала мышление свое много лет), что просто могу взять и потратить все до самой копейки - миллион раз так делала, а назавтра деньги сами приходили: то съемки, то реклама или долг вернут.

Один из примеров: я покупала квартиру на все свои сбережения и мне в конце не хватало 150 тысяч тенге, а назавтра мне платить. Легла спать и кинула запрос: "Я даже искать не буду, 150 тысяч тенге, вы сами ко мне придете". Утром каким-то магическим образом мне на карточку упала именно эта сумма", - похвасталась актриса.

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Другая девушка попросила совета у знаменитости, стоит ли в 33 года озадачиться покупкой квартиры или лучше создавать семью и рожать детей.

"Я отвечу, как та девчонка: что значит "или"? Все можно совмещать. Но одно я посоветую своей дочке точно: выходи замуж, когда будешь самодостаточна, чтобы муж не становился целым миром для тебя и ты не была абсолютно зависима от него. Где бы и с кем бы ты ни была, чувствуй себя свободно, проявляй себя, исследуй себя и еще пусть тебе за это платят. Зависимость в любом виде губит", - заявила Джуринская.

Жания Джуринская с мужем. Фото: instagram.com/djurinskaya

Напомним, в прошлом году Жания Джуринская рассказала, как за две недели заработала на квартиру за 60 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1980056-nikogda-ne-ostanus-bez-deneg-zhaniya-dzhurinskaya-vyskazalas-o-finansah-i-zavisimosti/