Абдижаппар Алкожа спел песню на трех языках и снял клип в Стамбуле

Абдижаппар Алкожа. Фото: instagram.com/abdizhappar_alkozha

Казахстанский исполнитель Абдижаппар Алкожа представил на суд меломанов свою творческую новинку. Красочный клип на песню "Махаббат" артист снял в Стамбуле, передает NUR.KZ.

Песня Mohabbat из болливудского фильма "Мне нужна только любовь" уже долгое время числится в фаворитах у поклонников индийского кино.

Абдижаппар представил свою версию ее исполнения. Артист поет романтическую песню на казахском языке, а в конце переходит на хинди и узбекский.

Фанаты высоко оценили музыкальную новинку, отметив, что клип вышел очень красивым, а исполнение Абдижаппара им очень понравилось.

"Слушаю в день не меньше 10 раз, прекрасная песня", "Нравятся песни это артиста и то, как он держится на сцене", "Ммм, как он поет!", "Танцуем под нее 24/7", "Очень красивая песня, как и все ваши остальные песни!", "Хорошо вышло", "Какой голос!" - написали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1979275-abdizhappar-alkozha-spel-pesnyu-na-treh-yazykah-i-snyal-klip-v-stambule/