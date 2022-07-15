Исполнитель хита "Самая-самая" Нурмухаммед Жакып представил новый трек

Нурмухаммед Жакып. Фото: instagram.com/nurmuhammed_jaqyp

Юный казахстанский певец Нурмухаммед Жакып представил новый трек "Сердце пополам". Фанаты уверены, что новинка станет хитом, как и его предыдущая песня "Самая-самая", передает NUR.KZ.

О выходе трека Нурмухаммед сообщил подписчикам на своей страничке в Instagram.

"Премьера трека "Сердце пополам". Приятного всем прослушивания!" - написал он, отметив, что трек уже доступен на всех музыкальных платформах.

Авторами романтической песни стали Куат Абилов и Тогжан Муратова. Поклонники и сами авторы музыкальной новинки поздравили молодого артиста с премьерой.

"Пусть станет хитом", "Супер, давай дерзай, братик", "Боже, как же долго ждала эту песню", "Супер. Пробивает до слез", "Ура! Наконец-то!", "Все красиво", "Еще один хит", "Молодым дорогу, старикам почет", "Прекрасно, прослушала и получила неописуемые впечатления", "Умничка, тебе удачи во всем", "Красивая песня", - отметили пользователи соцсети.

Отметим, что Нурмухаммед Жакып популярен и за пределами своей страны. На передачу к Андрею Малахову он был приглашен дважды. Впервые казахстанец из Актау выступил в Москве в 2018 году и растрогал зрителей телеканала "Россия 1".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1978619-ispolnitel-hita-samaya-samaya-nurmuhammed-zhakyp-predstavil-novyy-trek/