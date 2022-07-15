Анатолий Цой выпустил новую песню о любви (видео)

Анатолий Цой. Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official

Казахстанский певец Анатолий Цой выпустил новый трек "Мона Лиза". Песня о любви была по достоинству оценена его поклонниками, передает NUR.KZ.

Новую песню бывший солист группы Mband представил на своей странице в Instagram.

"Это особенный релиз, мы долго к этому шли, и вот он перед вами. Надеюсь, вам понравится! Спасибо всей моей команде, мы сделали это. Спасибо продюсеру Алексею Стрельцову за этот офигенный трек! Слушайте и наслаждайтесь", - пояснил Цой.

"С премьерой", "Еее! Дождались! Моя Мона Лиза-а-а! Теряем контроль. С релизом! Это очень круто!", "Невероятно красиво", "Жги, лев наш", "Поздравляю с премьерой, Толя", "Новый уровень! Поздравляю, родной!", "Спасибо за такой шедевр. Ты лучший. Песня просто нереальная", - прокомментировали релиз поклонники Анатолия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1978606-anatoliy-tsoy-vypustil-novuyu-pesnyu-o-lyubvi-video/