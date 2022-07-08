"Мне нужна пауза": Алишер Каримов объявил об отмене своего концерта в Нур-Султане

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Заслуженный деятель Казахстана, популярный певец Алишер Каримов объявил об отмене своего концерта, который должен был состояться 31 июля в Нур-Султане. Артист отметил, что все средства, потраченные его поклонниками за билеты, будут возвращены, передает NUR.KZ.

Объявление об отмене сольного концерта, на котором певец планировал представить зрителям абсолютно новую программу "Сен маған керексің", Алишер сделал в своем Instagram.

"Дорогие мои слушатели, друзья, все, все, все! Я хочу вам сказать, что концерта 31 июля не будет. Не буду объясняться. Просто, хочу чтобы вы поняли меня. Мне нужна пауза.

Все деньги за купленные билеты мы вернем", - написал он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Артист также поделился кадрами с прошедшего в Нур-Султане концерта, приуроченного к празднованию Дня столицы.

Во время его выступления пошел проливной дождь, но Алишер продолжил свое исполнение и блистательно спел свою песню.

Фанаты проявили понимание и пожелали Алишеру побыстрее восстановить силы.

"Дождь такой красивый был, прямо под песню "Махаббат майдан", Алишер, ты самый лучший и крутой", "Самое главное - восстановление", "Прекрасное было выступление", "Береги себя, жаным", "Восстанавливайся, дорогой Алишер!", "Мы вас любим! Набирайтесь сил!", "Важно беречь себя", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1977574-mne-nuzhna-pauza-alisher-karimov-obyavil-ob-otmene-svoego-kontserta-v-nur-sultane/