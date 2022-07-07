"В Алматы буду приезжать наездами": Алуа Конарова заявила о намерении остаться в Аланье (видео)

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова заявила, что намерена большую часть жизни проводить в Турции, а в Алматы "приезжать наездами", передает NUR.KZ.

Мыслями по поводу собственной жизни и желаний, связанных с карьерой, Алуа Курманалиевна поделилась в Instagram.

"В 2020 году я, приехав на день рождения мамы, осталась здесь на два года и не завершила свою карьеру. То есть я не поставила точку. Я многое не доделала, свои планы не осуществила, которые были задуманы. Сейчас я пытаюсь отпускать постепенно ситуацию, но мне нужно кое-что сделать все-таки. Может, потом наступит то самое принятие до конца. И то, что я нахожусь в Аланье в большей степени, это все, наверное, уже многие знают, из-за мамы, которую я не могу оставить надолго одну", - объяснила Конарова.

Продюсер также озвучила, к какому решению пришла.

"Но теперь я приняла решение такое, что жить, скорее всего, я буду здесь, в Аланье в большей степени. А в Алматы буду приезжать наездами для того, чтобы хоть как-то ставить свою работу, что-то делать, по крайней мере. И если когда-нибудь в Турции мне все-таки удастся наладить творческую работу, вот, возможно, тогда и придет полное удовлетворение. Потому что все-таки я человек творческий, я музыкант. Мне нужно заниматься тем, что я по-настоящему умею делать. Вот такие дела", - сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1977270-v-almaty-budu-priezzhat-naezdami-alua-konarova-zayavila-o-namerenii-ostatsya-v-alanii-video/