Кайрат Адилгерей прокомментировал видео драки с его участием, попавшее в Сеть

Кайрат Адилгерей. Фото: instagram.com/kairat_adilgerey

Известный юморист, актер и телеведущий Кайрат Адилгерей прокомментировал видео, на котором он заснят в момент драки с молодым мужчиной. Кайрат объяснил, что это кадры из нового клипа, передает NUR.KZ.

Видео с дракой Кайрата Адилгерея облетело Сеть и вызвало недоумение его фанатов. К примеру, подписчики популярного Instagram-аккаунта о жизни звезд начали гадать, случился ли конфликт по-настоящему или это отрывок из фильма.

"Кайрат, видимо, вырос на индийских фильмах", "Охрана дерзкая", "Наверное, это отрывок из фильма", "Вайн?" - отметили они.

Сам шоумен прокомментировал видео на своей страничке.

"Вчерашняя драка на кудалыке (сватовство - прим. ред.) - это отрывок из нового клипа группы "Диета KZ". Жасулан Базарбаев, поздравляю с новым клипом!" - написал он.

В ответ солист группы "Диета KZ" поблагодарил коллегу за поздравления, а подписчики Кайрата отметили его великолепные актерские качества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1976587-kayrat-adilgerey-prokommentiroval-video-draki-s-ego-uchastiem-popavshee-v-set/