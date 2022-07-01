Карди Би анонсировала выход нового клипа, опубликовав обнаженные фото

Карди Би. Фото: instagram.com/iamcardib

Американская рэп-исполнительница Карди Би опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии, на которых она позирует обнаженной. Таким образом рэперша анонсировала выход своего нового клипа.

Карди Би опубликовала две фотографии в честь выхода своей новой работы – совместного клипа с рэперами Канье Уэстом и Лил Дарком.

На размещенных снимках знаменитость позирует практически без одежды в раритетном авто. В первом образе на Карди металлический лиф и такие же босоножки, а во втором – рэперша вовсе без одежды: на нее надеты лишь широкополая шляпа и перчатки.

Обе фотографии набрали почти по 2 млн лайков и тысячи восхищенных комментариев.

Поклонники выразили свое восхищение смелостью и прекрасным видом Карди Би, а также признались, что с нетерпением ждут ее клипа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1976314-kardi-bi-anonsirovala-vyhod-novogo-klipa-opublikovav-obnazhennye-foto/