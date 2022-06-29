"Чудесные воспоминания": Мурат Мутурганов поделился в Сети редкими архивными кадрами

Мурат Мутурганов. Фото: instagram.com/muturganov_murat

Казахстанский артист Мурат Мутурганов рассказал о том, как прошел его первый бенефис в цирке. Мурату было всего 11 лет. Он также показал архивное видео своим поклонникам, передает NUR.KZ.

Мурат порадовал своих подписчиков в Instagram, разместив редкие архивные кадры с отцом - известным артистом, режиссером, клоуном и фокусником Каримом Мутургановым.

"Я снимаюсь в кино, веду программы на телевидении, снимаюсь в рекламных роликах, веду банкеты и концерты как ведущий. Но моя основная и главная профессия - это клоун!

Мой первый выход на арену цирка был в четыре годика, я, к сожалению, плохо помню свой первый выход. Но свой первый бенефис в цирке города Алматы я помню очень хорошо.

Обычно бенефис делают взрослым артистам, но мой папа сумел создать это, когда мне было 11 лет! Помню, как мы месяц готовились к нему, помню, как все родственники и друзья помогали нам в подготовке.

Даже помню, как я не мог уснуть в ночь перед бенефисом. На видео отрывок закулисной жизни", - рассказал Мурат (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Поклонники творчества Мутурганова, а также представители шоу-бизнеса - Шокан Маратулы, Альмира Турсын, Айгерим Далиева и другие - оставили теплые отзывы.

"Какое классное видео! Атмосферное, теплое", "Ты большой талант", "А можно побольше таких видео, очень интересно", "Рассказывай почаще про свою профессиональную деятельность, это так интересно и увлекательно", "Какие чудесные воспоминания!", "А мы все помним!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1976134-chudesnye-vospominaniya-murat-muturganov-podelilsya-v-seti-redkimi-arhivnymi-kadrami/