СМИ: Джонни Деппу предложили вернуться к роли Джека Воробья за 301 млн долларов

Джонни Депп. Кадр: из фильма "Пираты Карибского моря"

СМИ заявили о возможности возвращения актера Джонни Деппа к роли капитана Джека Воробья за огромную сумму. Сообщается, что звезде предложили 301 миллион долларов.

Как пишет издание Popcake со ссылкой на собственный источник, компания Disney готова предложить Деппу 301 миллион долларов. Эта сумма послужит в качестве официального извинения и сопроводит просьбу о том, чтобы актер вернулся к роли Джека Воробья во франшизе "Пираты Карибского моря".

Ранее Джонни заявил, что больше не будет играть знаменитого пирата, даже если ему предложат 300 миллионов долларов. Инсайдер заявил, что теперь, когда артист выиграл процесс против Эмбер Херд, компания готова предложить ему 301 миллион долларов. Таким образом, если Депп согласится, то его обещание формально не будет нарушено.

По сведениям источника, черновой вариант сценария для фильма уже готов.

"Я знаю, что корпорация отправила ему подарочную корзину с очень сердечным письмом, но я не знаю, как оно было получено. Но что я могу вам сказать, так это то, что студия уже набросала проект фильма о Джеке Воробье, поэтому они очень надеются, что Джонни простит их и вернется в качестве своего культового персонажа", — заявил инсайдер.

Напомним, несколько лет назад компания отказалась от съемок Джонни Деппа в продолжении фильмов о пиратах из-за обвинений Эмбер Херд в его адрес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1975919-smi-dzhonni-deppu-predlozhili-vernutsya-k-roli-dzheka-vorobya-za-301-mln-dollarov/