Сын Виктора Цоя рассказал о негативном отношении к его подражателям

Александр Цой. Фото: instagram.com/symphokino

Сын легендарного музыканта Виктора Цоя рассказал о своем отношении к его подражателям, к фильму, снятом об его отце, и назвал причину популярности группы "Кино".

21 июня Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. С момента его смерти прошло больше 30 лет, но и по сей день его песни имеют небывалую популярность. Единственный сын певца Александр Цой в интервью "Известиям" заявил, что считает странным подражание группе "Кино" и их лидеру.

"Недавно я думал об этом и сделал вывод, что для меня трибьют так же странен, как подделка вместо оригинала. Вот, хочешь познакомиться с Брэдом Питтом, но просить его приехать к себе на день рождения не можешь. И тогда вместо звезды к тебе на праздник привозят его двойника. Настоящего нет, получите похожего. Как хохма какая-то. Если кому-то это интересно, тогда такие подмены возможны. Но проблема в том, что видимость не добавляет ничего нового и хорошего — ни тебе, ни миру", - уверен Цой-младший.

Наследник певца рассказал, какое исполнение песен Цоя его бы устроило.

"Мне бы хотелось, чтобы люди, если и перепевают песни Виктора Цоя, то делали бы это, пропуская их через себя, добавляя им что-то новое. А не просто, одевшись, как группа "Кино", пытались максимально точно исполнить их, что, на самом деле, никогда не удается. Получится неточно и неуверенно, хуже. А напоминать внешне известных музыкантов — не лучший выход", - высказался он.

По словам Александра, среди подражателей достойных он не видит.

"Если убрать творческую часть, просто смотреть на человека, который наряжается в моего трагически погибшего отца и пытается петь его голосом, копировать его движения, мне неприятно. Поэтому нет, мне никто не нравится", - отметил наследник музыканта.

Виктор Цой был не только музыкантом, но и художником. Сыну артиста передался его талант в изобразительном искусстве. При этом он не пишет картины, а рисует в основном на планшете: делает дизайн для сайтов, моушн-дизайн, оформляет афиши, обложки.

Александр также негативно высказался о фильме Алексея Учителя, снятом о Викторе Цое.

"Видел, и фильм мне очень не понравился. Да и вряд ли мог понравиться. Полностью выдуманный сюжет о моей семье, вокруг гроба моего отца. Вкусом идея не блещет", - заявил Цой-младший.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1975313-syn-viktora-tsoya-rasskazal-o-negativnom-otnoshenii-k-ego-podrazhatelyam/