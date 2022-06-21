"Не понимаю жалующихся, что у них нет денег": Супермамасита вспомнила о своем заработке в семь лет

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогерша Алия Байтугаева заявила, что не понимает тех людей, которые жалуются на нехватку финансовых средств. Она рассказала, как сама начала зарабатывать, будучи семилетним ребенком, передает NUR.KZ.

Алия увидела на улице мальчиков, продающих напитки, и вспомнила, как сама начала зарабатывать первые деньги, будучи совсем маленькой. Об этом блогерша рассказала в своем Instagram.

"Мой первый бизнес был на яблоках. Я собирала с бабушкиной дачи яблоки. "Белый налив", ходила по соседям и продавала ведрами. Вроде лет семь было. Еще собирала бутылки и сдавала их. Помню, каждый день зарабатывала 150-200 тенге. Продавала разведенный "Юппи" и "Инвайт" возле дома", - предалась воспоминаниям Супермамасита.

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогерша-миллионник также подала идеи для юных предпринимателей и заявила, что не понимает жалующихся на отсутствие денег.

"Еще одна бизнес-идея для начинающих бизнесменов: можно продавать кукурузу! Это вообще залетная тема! Также продавать клубнику в стаканчике или уже нарезанные фрукты с вилочкой. Я искренне не понимаю людей, которые жалуются, что у них нет денег. Встал, пошел, сделал! Вот и весь секрет", - высказалась Алия Байтугаева.

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1975041-ne-ponimayu-zhaluyuschihsya-chto-u-nih-net-deneg-supermamasita-vspomnila-o-svoem-zarabotke-v-sem-let/