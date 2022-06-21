Казахстанский музыкант The Limba выпустил совместный трек и клип с Моргенштерном (видео)

The Limba и Моргенштерн. Кадр видео: YouTube/The Limba

Казахстанский музыкальный исполнитель Мухаметали Ахметжанов, известный под псевдонимом The Limba, записал совместный трек с Алишером Моргенштерном, передает NUR.KZ.

Об этом стало известно из совместной публикации двух артистов в Instagram. Полная версия трека "Известным" будет презентована 24 июня, а пока певцы показали подписчикам часть клипа.

На видео The Limba и Моргенштерн едут в кабриолете, их окружают красивые девушки в сексуальных нарядах.

"Для тебя в моем Lambo нету места, после ночи нам вдвоем стало тесно. Я тебя уже забыл, если честно. Ты прости, я так устал быть известным", - поется в песне.

Подписчики отреагировали на работу двух исполнителей с воодушевлением.

"Два моих любимейших певца, обожаю обоих!", "Вот это точно топ везде", "Лимба спасет карьеру Моргена", "Удивительные исполнители", "100% первое место во всех чартах", "О, ждем всем миром", "Ничего себе коллаб", "Малыш Лимба снова взрывает чарты", - прокомментировали пользователи соцсети.

The Limba пояснил, что бит в новом треке - его личная работа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1974968-kazahstanskiy-muzykant-the-limba-vypustil-sovmestnyy-trek-i-klip-s-morgenshternom-video/