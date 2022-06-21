Приобнявший Наzиму Кайрат Нуртас заинтриговал фанатов неожиданным заявлением (видео)

Кайрат Нуртас и Наzима. Фото: instagram.com/kair_n

Казахстанские звезды Кайрат Нуртас и Наzима порадовали жителей Шымкента своими выступлениями на концерте. После мероприятия певец сделал для подписчиков неожиданное заявление, передает NUR.KZ.

После концерта Нуртас и Наzима сделали совместные фото, которыми Кайрат поделился в своем Instagram. На одном из них знаменитости улыбаются друг другу, при этом артист держит певицу за талию.

Кайрат Нуртас и Наzима. Фото: instagram.com/kair_n

А затем артист снял видео, на котором рассказал о своем эмоциональном состоянии. Кайрат признался, что чувствует себя счастливым, однако отказался назвать имя человека, встреча с которым стала причиной его радости.

"Блин, как я счастлив! Сегодня я встретил одного человека. Даже не думал, что она такая. Сколько энергии, она поменяла мое мировоззрение, пусть Аллах будет ею доволен. Я не хочу говорить, кто это. Но она артист! Она популярна за границей", - интригующе пояснил певец, оставив фанатов теряться в догадках.

Напомним, ранее Жулдыз Абдукаримова заявила Кайрату Нуртасу, что она еще не замужем. Такое заявление мать четырех детей сделала после предложения певца отметить 20-летие их брака на красивом острове в Черногории.

Кайрат Нуртас и Наzима. Фото: instagram.com/kair_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1974870-priobnyavshiy-nazimu-kayrat-nurtas-zaintrigoval-fanatov-neozhidannym-zayavleniem-video/