Жительница Бишкека ошеломила соцсети своим голосом, спев в парке песню из "Титаника" (видео)

Жительница Бишкека поет в караоке. Кадр видео: tiktok.com/@alina_askatova

Жительница Бишкека ошеломила соцсети своим исполнением известных песен. Женщина, которая спела в караоке My heart will go on, "Кукушку" и I have nothing, стала звездой соцсетей, передает NUR.KZ.

Видео с талантливой женщиной из Кыргызстана распространилось в TikTok на страницах пользовательниц соцсети по имени Алина и Жанара. Певицу из народа сняли на камеру посетители бишкекского парка "Ынтымак".

На запечатленных кадрах любительница караоке исполняет известные песни: саундрек из фильма "Титаник" My heart will go on Селин Дион, "Кукушку" Виктора Цоя и I have nothing Уитни Хьюстон.

Ее пение привело в восторг всех посетителей парка, а также пользователей соцсети. Случайные прохожие останавливались, чтобы снять женщину на камеру, многие зрители включили фонарики и принялись размахивать ими в такт музыке, как на настоящем концерте.

Кадры с кыргызстанкой также опубликовал паблик местного издания "Репортер АКИpress".

"Вот это, я понимаю, голос", "Хочется слушать и слушать бесконечно", "Думаю, надо ажешку раскрутить, нашелся бы продюсер для нее. Такой талант", "И произношение шикарное", "Как будто на концерте мировой звезды", "Вот кого надо отправлять на музыкальные шоу", "До мурашек, умничка, тембр голоса очень приятный", "Как будто всю жизнь на сцене", "Она просто талантище!", "Так она целый концерт дала", - выразили свой восторг от пения женщины пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1974781-zhitelnitsa-bishkeka-oshelomila-sotsseti-svoim-golosom-spev-v-karaoke-pesnyu-iz-titanika-video/