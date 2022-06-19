28-летней Джулии Гарнер предложили сыграть Мадонну в байопике о звезде

Джулия Гарнер. Фото: instagram.com/juliagarnerofficial

28-летняя американская актриса Джулия Гарнер стала главной претенденткой на роль Мадонны в фильме певицы о ней самой, передает РИА Новости.

Американская актриса Джулия Гарнер стала главной претенденткой на роль Мадонны в байопике о звезде. Сама певица займет кресло режиссера и снимет фильм о себе.

На какой стадии находится сделка, пока неизвестно. Кастинг включал продолжительную подготовку — актрисы занимались с хореографом звезды, брали уроки вокала.

Как оказалось, читка сценария проходила вместе с самой Мадонной.

Среди других претенденток на роль поп-звезды были Флоренс Пью, Одесса Янг и Алекса Деми.

К слову, Джулию Гарнер зрители знают по сериалам "Озарк" и "Изобретая Анну". Последний рассказывает о русской мошеннице Анне Сорокиной.

Джулия Гарнер родилась в Нью-Йорке в семье терапевта Тами Гингольд и художника Томаса Гарнера, у нее есть старшая сестра — сценарист и продюсер Ани Гарнер.

В 15 лет Джулия начала брать уроки актерского мастерства, а уже в 17 дебютировала в кино — в драме "Марта, Марси Мэй, Марлен".

В 2012 году Гарнер исполнила свою первую главную роль — в драме "Уже не дети". С 2015 года она появилась в нескольких сезонах сериала "Американцы".

В 2017 году Гарнер получила одну из главных ролей в драматическом сериале "Озарк" — за эту работу в 2019 году она получила премию «Эмми» как лучшая актриса второго плана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1973821-28-letney-dzhulii-garner-predlozhili-sygrat-madonnu-v-bayopike-o-zvezde/