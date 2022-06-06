"Наша гордость": скрипачка Лана очаровала фанатов своим исполнением известного кюя

Лана Кунсеркина. Фото: instagram.com/lanaviolinofficial

Отечественная скрипачка Лана Кунсеркина-Саркисян представила на суд зрителей свое исполнение известного кюя "Қос алқа" композитора-кюйши Даулеткерея. Фанаты высоко оценили ее талант, передает NUR.KZ.

Лана призналась, что впервые знакомит своих слушателей с данной композицией.

"Моя композиция на казахскую мелодию "Қос алқа" была записана несколько лет назад, но, к сожалению, никогда не была исполнена публично.

Но тем не менее, на мой музыкальный вкус, это очень красивая казахская мелодия, и я надеюсь, что вам она тоже понравится!" - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и публикация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики одарили ее пост "лайками" и оставили многочисленные комментарии. Некоторые отметили, что Лане стоит подумать о сотрудничестве с Иманбеком.

"Это крутая композиция, модная, это Иманбека тема", "Супер", "Была и есть поклонницей вашего таланта!", "Прекрасно", "Вы самая лучшая", "Вы наша гордость", "Прекрасный музыкант, гордимся", "Талантище! Вы достояние казахского народа!", "Божественная музыка божественной женщины", "Очень понравилось!", "Браво, Ланочка! Не перестаю восхищаться вами", - гласят отзывы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1972832-nasha-gordost-skripachka-lana-ocharovala-fanatov-svoim-ispolneniem-izvestnogo-kyuya/