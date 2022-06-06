"Как долго мы ждали": Нурболат Абдуллин представил новый романтический клип

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, представил премьеру клипа на песню "Сезіну". Новый образ артиста, романтический клип и красивая песня не могли оставить равнодушными его поклонников, передает NUR.KZ.

О премьере своего нового клипа Нурболат сообщил в Instagram, где у него 1,1 млн подписчиков.

"Вышел наконец-то. Полное видео на моем YouTube-канале", - рассказал он в ленте.

В клипе Нурбуллин гоняет на байке в черной кожаной куртке с очаровательной партнершей. И песня, и романтическая история, рассказанная в клипе, пришлись по душе ценителям музыки.

"Прекрасное исполнение!", "Сразу скачаю песню", "Мне понравилась эта песня", "Поздравляем!", "Как долго мы ждали эту песню", "Нурбуллин, не останавливайся!", "О, красавчик! Голос - прелесть! Клип превосходный! Нурболат, как всегда, на высшем уровне! А девушке повезло с таким красавцем создать совместно клип!", "Я теперь только эту песню слушаю", "Браво, молодец!", "Талантливый человек талантлив во всем", - рассыпались в комплиментах фанаты.

Отметим, неделю назад Нурбуллин опубликовал фото с незнакомкой и заинтриговал своих подписчиков, которые ломали голову, пытаясь узнать, кто запечатлелся рядом с артистом. Как выяснилось, это кадр из нового клипа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1972710-kak-dolgo-my-zhdali-nurbolat-abdullin-predstavil-novyy-romanticheskiy-klip/