"Новое прочтение легендарной истории": Королева снялась в клипе с сыном Архипом

Наташа Королева и Архип Глушко. Фото: instagram.com/koroleva__star

Сын певицы Наташи Королевой представил клип на песню "Дельфин и русалка". В клипе вместе с сыном снялась и сама певица. Премьера музыкальной видеоработы, которая уже получила массу положительных отзывов меломанов, состоялась накануне 49-летия артистки, передает NUR.KZ.

Наташа Королева не без гордости представила новую работу своего сына - Архипа Глушко, уже известного под псевдонимом Архип Грек.

"Новое прочтение легендарной истории про Дельфина и Русалку! Романтичного просмотра, друзья!" - сообщила Наташа в своем Instagram о премьере клипа, поблагодарив всю творческую команду.

Композиция имеет одинаковое название с известным хитом, который Наташа пела в дуэте с поэтом и композитором Игорем Николаевым. Под тем же названием артисты выпустили альбом, которому в 1994 году была присуждена премия "Овация".

Автором слов и музыки новой песни с одноименным названием выступил Сергей Есенин. Релиз трека состоялся еще в прошлом году, а сейчас дошла очередь до клипа. Фанаты высоко оценили творческую новинку, а подводные съемки просто очаровали зрителей.

"Красивая песня", "Подводная съемка очень красивая", "Вау, класс!", "Какие вы молодцы!" - прокомментировали фанаты Королевой.

С премьерой клипа поздравила внука и Людмила Порывай.

"Архипчик, я так счастлива, что ты стал продолжателем этой многолетней сказочной истории, которую знает и любит весь мир. Такое счастье! Поздравляю вас, мои любимые!

Я очень хочу пожелать тебе сил и таланта держать этот высочайший уровень, на который тебя подняла мама, и ни в коем случае не опускаться ниже. Это большой труд, а соблазнов скатиться вниз всегда много и для этого ума не надо.

Держи удачу за хвост и иди только вперед, вверх, продолжая семейные традиции, исполняя добрые, светлые песни, чтобы сеять ими мир и любовь в сердцах людей. Очень тебя люблю и верю в тебя!" - написала она на своей страничке.

Отметим, что Архип поет один из куплетов на японском языке. Клип, который опубликован на YouTube-канале Наташи Королевой, получил положительную оценку заядлых меломанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1971873-novoe-prochtenie-legendarnoy-istorii-koroleva-snyalas-v-klipe-s-synom-arhipom/