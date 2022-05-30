Полина Гагарина получила премию "Голос России" (фото)

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина получила премию "Голос России" от RU.TV. Артистка заявила, что ее голос всегда будет служить ее слушателям, передает NUR.KZ.

О получении награды Гагарина рассказала в Instagram.

"Вчера состоялась премия "Ру-ТВ",на которой мне вручили премию "Голос России", это очень ответственное и почетное звание. Я благодарю каждого своего слушателя за любовь, поддержку, вдохновение и бесконечную мотивацию. Мой голос служил, служит и будет служить вам, мои любимые слушатели. Спасибо за столь высокую оценку", - написала российская певица, заодно выложив фото, на котором продемонстрировала свой наряд, выбранный для премии.

На ковровую дорожку музыкальная исполнительница вышла в черном платье, открывающем плечи и декольте. Рукава платья были выполнены в виде больших цветов, а длинный разрез приоткрыл бедра и ноги певицы.

Поклонники творчества и голоса Полины порадовались за ее успехи.

"Лучшая, самый шикарный голос в мире", "Вы достойны этой премии! Любим очень", "Горжусь вами! Потрясающая певица и великолепная актриса! Не перестаю вами восхищаться. Вы заслужили эту награду! Здорово видеть вас счастливой! Только вперед", "Шикарная Полина, поздравляю", "Вы этого заслуживаете! И не только этого, но и намного большего, просто не все это понимают", - прокомментировали верные фанаты Гагариной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1971530-polina-gagarina-poluchila-premiyu-golos-rossii-foto/