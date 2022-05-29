41-летняя Жизель Бюндхен разделась на камеру и осталась в облегающем боди

Жизель Бюндхен. Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен снялась в рекламном ролике для британского бренда одежды. Женщина позировала в облегающем боди и длинных чулках.

Видеоролик был опубликован в Instagram-аккаунте самой модели.

В начале ролика 41-летняя знаменитость закутана в плащ. Затем она подходит к подиуму, встает на него и устанавливает флаг.

После этого модель начинает раздеваться перед камерой, снимая сумку, плащ и толстовку с капюшоном черного цвета. В кадре Бюндхен остается в облегающем боди, чулках длиной выше колена и оранжевых туфлях на шпильке.

В комментариях под роликом пользователи соцсети назвали модель "иконой" и восхитились ее прекрасной формой.

"Всегда икона", "Она знает, что она королева!", "Феноменальное тело", "Лучшая модель в мире", "Поразительные ноги и лицо", "В свои годы она выглядит отлично", "Богиня!" – прокомментировали рекламный ролик поклонники Жизель Бюндхен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1971396-41-letnyaya-zhizel-byundhen-razdelas-pered-kameroy-i-ostalas-v-oblegayuschem-bodi/