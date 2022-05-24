Бейбита Коргана наградили нагрудным знаком "Отличник культуры"

Бейбит Корган. Фото: instagram.com/beibitkorgan

Отечественный певец Бейбит Корган награжден нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі". Об этом он сообщил в соцсети, поблагодарив за поддержку своих зрителей, передает NUR.KZ.

Бейбит Корган рассказал своим подписчикам в Instagram о том, что был удостоен высокой награды. Он также показал фото нагрудного знака. Певец отметил, что для него это было неожиданно.

"Приветствую вас, дорогие друзья. По воле Всевышнего для меня это стало настоящим сюрпризом, который я совсем не ожидал. Не каждому выпадает такая честь. Безмерно благодарен Аллаху. Пусть мой народ, моя земля процветает", - отметил он.

Отметим, что нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі" - "Отличник культуры" награждаются работники отрасли культуры, которые имеют стаж работы в этой сфере не менее 15 лет и внесшие особый вклад в развитие сферы культуры своей страны.

Подписчики, в числе которых его коллеги - Абай Бегей, Асхат Садырбай, Ерлан Орынбасаров, Айкын Толепберген, искренне поздравили Бейбита с наградой.

"Поздравляем! Это начало больших достижений", "Мы очень рады, удачи!", "Гордость Атырау, поздравляем!", "Это заслуга за ваш труд", "Творческого вам вдохновения", "Желаем достичь еще больших высот", - написали они ему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970768-beybita-korgana-nagradili-nagrudnym-znakom-otlichnik-kultury/