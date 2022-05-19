Ерке Есмахан вспомнила, как поссорилась с Торегали Тореали во время съемок клипа "Алло"
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Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала о том, как семь лет назад повздорила с Торегали Тореали во время съемок клипа на песню "Алло". Молодые люди решили больше не общаться, однако народная любовь к песне объединила их и заставила забыть обиды, передает NUR.KZ.
"2015 год. Съемки клипа затянулись на два месяца. Мы с Торегали поругались. Подумали, пусть уже выйдет как-нибудь этот клип. Наверное, вы заметили надписи с тизера. На обложку не снялись, потому что были в ссоре. На телеканале Gakku тогда было 80 тысяч подписчиков. Клип за месяц набрал 3 млн просмотров. Это был рекорд", - рассказала Ерке.
Певица отметила, что песня стала настоящим хитом.
"Мы помирились и выехали на большие гастроли с концертами по Казахстану. В каждом городе ежедневно проводили по 3-4 концерта. Особенно люди ждали песню "Алло". На каждом концерте мы исполняли ее несколько раз по просьбам зрителей.
Мы с Торешом за это время стали не только коллегами, но и близкими друзьями, даже родными. Мой дорогой народ, благодарю за проявленную любовь к нам", - отметила она.
Ерке пожелала Торегали успехов в творчестве.
"Сколько прошло с тех пор. Наш дуэт был успешен. После каждый из нас занялся своей сольной карьерой. Друг мой, Тореш, желаю тебе только самого лучшего, будь жив-здоров, радуйся достижениям детей, творческого тебе успеха", - написала Ерке.
Отметим, что Ерке и Торегали недавно снова спели песню "Алло" в стиле live concert. Дуэт Ерке предложила послушать меломанам на своем YouTube-канале.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970121-erke-esmahan-vspomnila-kak-possorilas-s-toregali-toreali-vo-vremya-semok-klipa-allo/