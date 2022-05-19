Нурлан Коянбаев запечатлелся на красной дорожке в Каннах со звездой сериала "Игра в кальмара"

Алпамыс Шаримов, Ли Джон Джэ и Нурлан Коянбаев. Фото: instagram.com/koyanbayevnurlan

Казахстанский продюсер и актер Нурлан Коянбаев прошелся по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Коянбаев запечатлелся с южнокорейским актером Ли Джон Джэ, который сыграл в нашумевшем сериале "Игра в кальмара", передает NUR.KZ.

Коянбаев опубликовал фото с церемонии открытия Каннского кинофестиваля в Instagram.

"Сегодня прошелся по красной дорожке 75-го юбилейного кинофестиваля в Каннах. Заметно, что в этом году уделяется особое вниманию жанру комедии, фестиваль был открыт показом комедийной ленты. Надеюсь, что многие отечественные фильмы займут достойное место среди этих картин", - отметил он.

Подписчики оставили свои многочисленные отзывы под публикацией Нурлана.

"Замечательно, поздравляем тебя, Нурлан", "Пусть мир узнает о Казахстане!", "Молодец, Нуреке", "Удачи вам", - отметили они.

Продюсер также показал фото с Ли Джон Джэ. Южнокорейский актер полюбился многим, в том числе и казахстанским зрителям, после выхода в свет сериала "Игра в кальмара".

"Кто смотрел "Игру в кальмара"? Понравилось ли вам, спрашивает он", - подписал фото Нурлан.

Подписчики были рады увидеть Нурлана рядом с Ли Джон Джэ. На фото вместе с ними запечатлелся также казахстанский медиаменеджер и продюсер Алпамыс Шаримов.

"Ждем побольше фото голливудских звезд", "Конечно, смотрели, все дела домашние оставили, все до последней серии посмотрели за один вечер", "Мы гордимся вами, Нурлан", "Круто", "Новый мир", "Как здорово", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970061-nurlan-koyanbaev-zapechatlelsya-na-krasnoy-dorozhke-v-kannah-so-zvezdoy-seriala-igra-v-kalmara/