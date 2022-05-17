Казахстанцы приняли участие в съемках фильма с обладателем "Оскара" Хоакином Фениксом

Казахстанские и английские каскадеры. Фото: instagram.com/nomadstunts

Культовый голливудский режиссер Ридли Скотт снимает новый фильм с оскароносным Хоакином Фениксом в главной роли. Казахстанцы принимают участие в создании картины, передает NUR.KZ.

Казахстанские каскадеры из Nomad Stunts поучаствовали в создании фильма. Об этом они сообщили на своей официальной странице в Instagram.

На плечи наших соотечественников легла задача проработки сцен сражений в фильме.

Картина под рабочим названием "Наполеон" (Napoleon, Kitbag) – это историческое кино, снятое и спродюсированное Ридли Скоттом по сценарию Дэвида Скарпы.

Главную роль сыграет Хоакин Феникс - на экране он предстанет в образе французского императора Наполеона Бонапарта и изобразит приход одного из самых известных полководцев в истории к власти.

На данный момент известно, что cъемки картины проходили в Линкольне в марте текущего года.

Зрителям пообещали представить шесть основных сцен сражений. Отметим, что в других картинах о Наполеоне, таких как "Ватерлоо" 1970 года, есть лишь одна такая сцена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1969698-kazahstantsy-prinyali-uchastie-v-semkah-filma-s-obladatelem-oskara-hoakinom-feniksom/