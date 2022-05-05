"Обсудили совместные планы": на концерт Димаша в Европе прилетел продюсер Lady Gaga

Димаш Кудайберген и Ральф Саймон. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный отечественный исполнитель Димаш Кудайберген рассказал, что встретился с продюсером Lady Gaga, одним из основателей современной индустрии мобильных развлечений Ральфом Саймоном. Димаш отметил, что они обсудили совместные планы, передает NUR.KZ.

Димаш опубликовал совместное фото с Ральфом Саймоном, которого называют "отцом рингтона", в своем Instagram.

"Друзья, хочу вас познакомить с одним человеком. На мои концерты в Европе из Лос-Анджелеса прилетел один из основателей современной индустрии мобильных развлечений, продюсер популярной американской певицы Lady Gaga Ральф Саймон.

Мы за довольно долгое время нашего общения сделали первое совместное фото. Обсудили большие идеи и интересные совместные планы", - написал Димаш.

Подписчики оставили свои восторженные отзывы.

"Замечательное знакомство! Желаем тебе самых желаемых достижений и успехов, Димаш!", "Димаш, на твои концерты скоро будут прилетать с Марса, потому что нашу планету ты уже покорил", "Как здорово! Думаю, намечается сотрудничество", "О, супер. Какие люди приезжают на твои концерты. Ты лучший", - написали фанаты.

Отметим, что Ральф Саймон - один из основателей музыкальной компании Zomba Group (ныне дочерняя компания Sony Music Entertainment). В середине 90-х он был исполнительным вице-президентом Capitol Records и Blue Note Records в Голливуде и основал глобальное подразделение новых медиа EMI Music.

В 1997 году он основал Yourmobile (позже переименованную в Moviso) - первую компанию по производству рингтонов в Америке, Европе, Великобритании, Австралии и Африке. В 2001 году Саймон стал соучредителем YourMobile Group. Он также является основателем и генеральным директором компании Mobilium Global Ltd.

Напомним, выступивший в Чехии Димаш Кудайберген высказался о возобновлении концертов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1968116-obsudili-sovmestnye-plany-na-kontsert-dimasha-v-evrope-priletel-prodyuser-lady-gaga/