"Белый и Фара. 20 лет спустя": теплая встреча актеров сериала "Бригада" умилила Сеть

Сергей Безруков и Фархад Махмудов. Кадр из видео: instagram.com/s_bezrukov

Российский актер Сергей Безруков показал видео теплой встречи с коллегой Фархадом Махмудовым. Сергей и Фархад встретились во ВГИКе, где оба теперь являются руководителями курсов для студентов, передает NUR.KZ.

В гангстерской саге "Бригада" Сергей Безруков сыграл Сашу Белого, а Фархад Махмудов - его друга Фару, с которым они служили вместе. Безруков опубликовал кадры встречи с Фарой в Instagram.

"Белый и Фара! Вот они, перспективы "Бригады"! 20 лет спустя во ВГИКе. Встретил сегодня Фархада Махмудова, он теперь руководитель курса для студентов из Узбекистана", - подписал видео Сергей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Видно, как актеры рады встрече. Их позитивный настрой передался и подписчикам. Они отметили, что сериал не потеряет своей популярности во все времена.

"Аа, круто", "Боже, какие вы чудесные", "Вы обалденные", "Приятно видеть вас двоих", "Огонь! Класс, молодцы, сериал просто обалденный", "Рядовой Джураев, два наряда вне очереди. Упал - отжался!", "Белый, Фара, вашу встречу на трассе из сериала я никогда не забуду. Сергей и Фархад, вы супермегапотрясающие", "Легенды", "А как ему шли длинные волосы. Такой типаж", "Как же не хватает с вами Пчелы, Фила, Космоса, Оли. Вы крутые, вы классные", - отметили комментаторы.

Сергей Безруков и Фархад Махмудов. Фото: instagram.com/faramag

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1967386-belyy-i-fara-20-let-spustya-teplaya-vstrecha-akterov-seriala-brigada-umilila-set/