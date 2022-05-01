Яблоко от яблони: 19-летняя дочь Кейт Мосс попала на обложку журнала Vouge

Лила Мосс. Фото: Kristy Sparow/Getty Images

19-летняя дочь американской супермодели Кейт Мосс Лила пошла по стопам знаменитой матери. Девушка постепенно растет в модельном бизнесе и недавно стала лицом с обложки нового номера журнала Vouge.

Для Лилы Мосс обложка майского номера журнала Vouge не является дебютом. До этого в 2011 и в 2016 года она уже успела побывать на страницах глянцевых журналов. Тогда она снималась вместе со своей звездной мамой, а в 2020 году уже снялась для обложки сольно.

Кадр новой работы девушка опубликовала и на своей странице в Instagram, отметив, что это была ее первая работа для Vouge.

На снимке Лила Мосс предстала в необычном головном уборе с оборками, которые напоминают лепестки цветка. Кроме того на модели надет розовый сарафан, а на лицо нанесен макияж в похожих тонах.

Подписчики Лилы в комментариях под фотографией поздравили ее с первой работой для этого именитого журнала мод, а также восхитились красотой девушки.

"Поздравляем Лилу", "Супер-звезда", "Королева, так горжусь тобой, красотка!", "Ты выглядишь потрясающе", "Родилась звезда", "Ты заслуживаешь это!", "Удивительная Лила", "Безумно красивая", "Яблоко недалеко упало от яблони, но посмотри на себя, ты вся цветешь", – написали коментаторы под фотографией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1967033-yabloko-ot-yabloni-19-letnyaya-doch-keyt-moss-popala-na-oblozhku-zhurnala-vouge/