"Это будет бомба": Камшат Жолдыбаева сообщила о скором выходе клипа с турецким певцом

Камшат Жолдыбаева и Бахадир Татлиоз. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Казахстанская исполнительница, экс-солистка "КешYOU" Камшат Жолдыбаева сообщила своим фанатам о скором выходе своего нового клипа. Певица спела дуэтом с известным зарубежным артистом, передает NUR.KZ.

"Друзья, у меня есть новость, которой я хочу с вами поделиться. 6 мая мы с талантливым и известным турецким певцом Бахадиром Татлиозом представим вашему вниманию наш клип на песню Saki, которую мы исполнили в дуэте", - отметила Камшат в Instagram.

Турецкий певец также уведомил своих поклонников о дуэте с казахстанской исполнительницей на своей страничке.

Поклонники творчества Камшат и Бахадира отметили, что будут с нетерпением ждать музыкальной новинки.

"Это будет бомба", "Вы так красиво смотритесь на фото, классная пара", "О, давно не было ваших новинок, жду с нетерпением", "Будем ждать, золотая наша", "Наша звездочка", "Очередная пушка от Камы", "Ты крутая, жаным", "Точно будет хит", "Ура, замечательная новость!" - отметили они.

А однажды Татлиоз опубликовал в своей ленте фото с Камшат, где они запечатлены во время прогулки по Стамбулу.

"Город похож на сказку. Тур по Стамбулу с моим другом", - написал Бахадир.

Уже тогда внимательные подписчики предположили, что артисты собираются поработать вместе и записать дуэт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1966813-eto-budet-bomba-kamshat-zholdybaeva-soobschila-o-skorom-vyhode-klipa-s-turetskim-pevtsom/