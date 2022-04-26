"Это будет бомба": Камшат Жолдыбаева сообщила о скором выходе клипа с турецким певцом
Казахстанская исполнительница, экс-солистка "КешYOU" Камшат Жолдыбаева сообщила своим фанатам о скором выходе своего нового клипа. Певица спела дуэтом с известным зарубежным артистом, передает NUR.KZ.
"Друзья, у меня есть новость, которой я хочу с вами поделиться. 6 мая мы с талантливым и известным турецким певцом Бахадиром Татлиозом представим вашему вниманию наш клип на песню Saki, которую мы исполнили в дуэте", - отметила Камшат в Instagram.
Турецкий певец также уведомил своих поклонников о дуэте с казахстанской исполнительницей на своей страничке.
Поклонники творчества Камшат и Бахадира отметили, что будут с нетерпением ждать музыкальной новинки.
"Это будет бомба", "Вы так красиво смотритесь на фото, классная пара", "О, давно не было ваших новинок, жду с нетерпением", "Будем ждать, золотая наша", "Наша звездочка", "Очередная пушка от Камы", "Ты крутая, жаным", "Точно будет хит", "Ура, замечательная новость!" - отметили они.
А однажды Татлиоз опубликовал в своей ленте фото с Камшат, где они запечатлены во время прогулки по Стамбулу.
"Город похож на сказку. Тур по Стамбулу с моим другом", - написал Бахадир.
Уже тогда внимательные подписчики предположили, что артисты собираются поработать вместе и записать дуэт.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1966813-eto-budet-bomba-kamshat-zholdybaeva-soobschila-o-skorom-vyhode-klipa-s-turetskim-pevtsom/