"Ты как настоящий рэпер из трущоб": Say Mo показала съемки клипа в доме ее детства (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo опубликовала кадры со съемок клипа и показала дом своего детства. Поклонники назвали артистку "рэпером из трущоб, сделавшим себя самостоятельно", передает NUR.KZ.

Недавно Say Mo выпустила клип "Будь умницей". Она посоветовала посмотреть его всем, кто считает, что ей помогли подняться влиятельные покровители.

Теперь в своем Instagram Молдир опубликовала закадровые видео, сделанные во время съемок клипа. Поклонники увидели дом, в котором когда-то росла певица.

"Смотрите бекстейдж клипа "Будь умницей". Важная и эмоционально тяжелая была съемка для меня. Снимали в Чемолгане в доме моей бабушки, где я выросла. Маленькую Молю сыграла моя племяшка - Әдемі. Благодаря съемкам впервые за семь лет посетила свою школу имени Ыбырая Алтынсарина. Спасибо всем, кто был в этот день со мной! Друзья, спасибо вам за вашу поддержку!" - написала артистка.

Поклонники Say Mo не остались равнодушными к кадрам.

"Моля, ты как настоящий "американский рэпер из трущоб", сделавший себя сам. Чувствуется, какая ты на самом деле искренняя и хорошая девочка! Удачи во всех начинаниях!", "Какая же ты искренняя и простая, и от тебя такая прям добрая энергия исходит, и песня, и клип просто супер", "Спасибо за то, что вдохновляешь казахстанских девушек, Моля", "Очень трогательно вышло", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1966767-ty-kak-nastoyaschiy-reper-iz-truschob-say-mo-pokazala-semki-klipa-v-dome-ee-detstva-video/