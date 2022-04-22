"Просто завораживает": группа Made in KZ представила новое звучание классики (видео)

Группа Made in KZ. Фото: instagram.com/nazakhamitova

Трио Made in KZ представило на суд зрителей свою новую работу. Музыканты хотели показать, как звучат на домбре великие шедевры классической музыки. Фанаты остались в восторге от услышанного, передает NUR.KZ.

Солистка группы Made in KZ Назым Хамитова поделилась отрывком видео их нового творения.

"Нет границ этому вековому звучанию, священному инструменту! От Чайковского, Моцарта, Вивальди до самого Дженкинса.

Играя на двух струнах и фортепиано, мы хотели показать разную культуру, разные эпохи, ну и, конечно же, самые знаменитые мировые шедевры классической музыки!

Мы всегда будем вас радовать новизной, дорогие наши слушатели! Спасибо вам!" - написала Назым на своей страничке в Instagram.

Подписчики не пожалели лестных отзывов, отметив, что ребята - настоящие профессионалы своего дела. Они восхитились не только искусной игрой домбристов, но и игрой Назым на фортепиано, которую знали как блестящую вокалистку.

"Как замечательно!", "Более шикарного звучания и исполнения я не слышала! Высший уровень!", "Супер, просто нет слов одни эмоции!", "Молодцы", "Браво!", "Круто, продолжайте в том же духе", "Просто завораживает", "Потрясающе", "Красиво и легко", "Великолепно", - отметили восхищенные поклонники их творчества.

Напомним, мы писали ранее, что Назым Хамитова обворожила Казнет новым образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1966396-prosto-zavorazhivaet-gruppa-made-in-kz-predstavila-novoe-zvuchanie-klassiki-video/