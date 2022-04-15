"Просто тонешь в глазах": солистка Made in KZ обворожила фанатов новым образом

Назым Хамитова. Фото: instagram.com/nazakhamitova

Казахстанская певица, солистка группы Made in KZ Назым Хамитова восхитила своих подписчиков, примерив новый образ. Они отметили, что в глазах красавицы можно "утонуть", передает NUR.KZ.

"От нас новый трек, качественная музыка. Скоро новая песня", - написала Назым в Instagram.

Подписчики оценили не только музыку, но и образ певицы. Назым запечатлелась в клетчатом пиджаке, дополнили образ интересные сережки, волосы, собранные в высокий хвост, и необычный макияж, подчеркнувший большие глаза артистки.

"О, будем ждать", "Мисс Казахстан", "Какая красивая", "Ух ты, красотка", "Красивая и талантливая. Ну как в одном человеке все сошлось?!", "Глаза огромные, просто тонешь в них!", "Превосходно", - отметили они.

Не меньший восторг вызвала яркая фотосессия молодой исполнительницы с мужем - руководителем группы Бауыржаном Итекеевым.

"Мой дом, моя опора, мой вдохновитель!" - прокомментировала Назым фотографию. Алое платье в пол с высоким разрезом удачно подчеркнуло стройный стан певицы. Супруги на снимке держатся за руки и смотрят друг на друга с любовью и нежностью.

"Шикарные", "Счастья вашей семье", "Красивая и талантливая пара", "Красиво", "Пусть ваша любовь никогда не иссякнет", - отреагировали пользователи Казнета.

Отметим, что трио Made in KZ полюбилось зрителям исполнением мировых хитов под аккомпанемент домбры. Слушатели всегда отмечали чарующий голос Назым и обаяние сопровождающих ее домбристов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965265-prosto-tonesh-v-glazah-solistka-made-in-kz-obvorozhila-fanatov-novym-obrazom/