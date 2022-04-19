"Мой герой": Алишер Каримов посвятил отцу трогательную песню на узбекском языке (видео)

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Казахстанский певец Алишер Каримов посвятил новую песню своему отцу. Артист выразил благодарность родителю за поддержку во всех начинаниях и за все свои достижения, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алишер оставил теплые слова в адрес отца.

"Мой отец - мой герой. Во всех своих достижениях я благодарен своему папе. Он верил в меня, когда я только начинал свой путь, научил меня добиваться своих целей и вкладывать все силы в любимое дело. Благодаря чему сейчас я могу подарить ему песню, в которой передаю все свои чувства и любовь к самому родному человеку! С днем рождения, папа!" - написал Каримов.

Новый трек певца называется "Отам" ("Мой отец"), он написан на узбекском языке.

"Сегодня ваш прекрасный день, ваши близкие рядом с вами, будьте радостны, будьте счастливы, папа. Мое богатство в этом мире - отец, свет моих очей - отец, сегодня день вашего рождения, будьте благословенны, мой отец", - желает Алишер в своей песне.

Поклонники Алишера Каримова присоединились к его поздравлениям и похвалили артиста за посвященную отцу песню.

"Хорошая песня. Молодец", "Ваш папа гордится вами, Алишер", "Классная песня, молодец, Алишер, ты супер", "Песня очень душевная", "Здоровья и сил вашему папе и большой рахмет за такого талантливого сына!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1965669-moy-geroy-nauchil-dobivatsya-tseley-alisher-karimov-posvyatil-ottsu-pesnyu-na-uzbekskom-yazyke/