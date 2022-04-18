"Не проявил уважения к артисту": Роза Рымбаева высказалась о скандальном селфи на концерте

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Народная артистка КазССР Роза Рымбаева высказалась о скандальном селфи с ее участием, которое вызвало много обсуждений в Сети. Неприятный случай с артисткой произошел на концерте в Семее, когда один из поклонников решил запечатлеться с ней на камеру, поднявшись на сцену во время выступления. Такая выходка, по мнению знаменитости, неуместна и говорит о неуважении к артисту.

Свое мнение Роза Куанышевна озвучила в беседе с известным интервьюером Тимуром Балымбетовым в его программе "Ашығын айтқанда". Певица объяснила, почему не захотела делать селфи с поднявшимся на сцену молодым человеком.

"Зритель не проявил уважения к артисту. Я пою перед многотысячной аудиторией, а он делает селфи. Ему нет дела до того, что я пою, что я в образе, что люди слушают мою песню, он делает свое. Его не волнует, что Рымбаева в этот момент поет, она народная артистка, трудится для народа, что она стоит на сцене", - рассказала она.

По мнению артистки, такое отношение к искусству появилось от вседозволенности.

"В последние 30 лет пришла свобода и независимость, вышла мода петь под фонограмму. Благодаря этому появилось много звезд. По телевидению и радио каждый день стали крутить их модные песни. Это дало повод для такого воспитания, такого поведения. Свобода и для зрителя, и для артистов. Что хочу, то и пою. Что хочу, то и делаю.

Наверное, от этого тоже устанут когда-нибудь. Надеюсь, что мы перейдем от количества к качеству. Но сама я придерживаюсь одного только принципа. Я скажу тому, кто не уважает меня, мое творчество, мои песни, чтобы он отошел подальше.

Кто он такой, чтобы делать со мной селфи перед многотысячной аудиторией?! Я сказала, чтобы он отошел, не мешал мне петь. Я не кричала, не толкала, что я могла еще сделать? С ним сфотографируюсь, выйдет следующий, за ним другой поднимется на сцену и так затопчут меня потом. И у свободы должна быть какая-то культура, какие-то границы. А мы это потеряли", - сетует легенда казахстанкой эстрады.

Она также отметила, что сейчас культура очень низка. Человека искусства могут и обматерить, и накричать на него. Сама же Роза Куанышевна уверена, что настоящие почитатели творчества ценят живой звук, труд артистка, его преданность сцене. В октябре певица планирует дать большой сольный концерт.

"Мои концерты - это обязательно большой оркестр, балет, декорации, режиссерская постановка, свет, звук, продуманный сценарий. На этом концерте почти 70-80 процентов представленного репертуара будут составлять новые песни.

Поэтому надо работать над аранжировкой, работать с оркестром. Хотелось бы показать именно такой концерт, поскольку я профессионал, к тому же, хочется показать зрителю, каким должен быть настоящий концерт, а то многие привыкли к MP3", - призналась она.

Ранее Роза Рымбаева дала оценку их совместному треку с Иманбеком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1965582-ne-proyavil-uvazheniya-k-artistu-roza-rymbaeva-vyskazalas-o-skandalnom-selfi-na-kontserte/