"Голос особенный": жена Турсынбека Кабатова записала нежную песню о маме

Молдир Муканова. Фото: instagram.com/moldir.mt

Супруга известного казахстанского юмориста, КВН-щика Турсынбека Кабатова занялась певческой деятельностью. Она представила премьеру песни о маме, которая очень понравилась слушателям в ее исполнении, передает NUR.KZ.

"Любовь к матери, уважение к ней, тоска по ней. Сколько бы песен мы ни пели о маме, все мало. Все мы порой вспоминаем свое детство, молодых родителей, мгновения счастливого времени проносятся перед глазами, как видео на кассете.

Ты помнишь такие мельчайшие детали, как добрый взгляд мамы. Слезы наворачиваются на глазах. Такие моменты нас возвращают в детство. Эта песня, как детская мечта, желание сердца. Когда я ее слушаю, мне становится так хорошо", - отметила она.

Молдир рассказала своим подписчикам в Instagram, как появилась мысль записать этот трек. Автором песни "Ең қымбат адам ол - Анаң" являются поэт Саят Абенов и композитор Азамат Абдрахиев.

"В этой жизни ничего не происходит случайно. Мы с дочерью участвовали в одном очень интересном проекте моей подруги на радио под названием "Анама қарап бой түзеймін". Там мы спели с дочерью эту песню, открывая концертный вечер.

Зрители, услышавшие песню, начали ее искать, просили минусовку, интересовались, где ее можно послушать, где взять текст.

Как не откликнуться на просьбу людей, если слушателям нравится, почему бы не поделиться в Сети, подумала я. Думаю, вы дадите свою справедливую оценку", - написала она.

Подписчики оценили талант красавицы-супруги Турсынбека.

"Очень красивая песня", "Поздравляю, вышло очень удачно", "Превосходно, Молдир, пусть наши мамы будут живы-здоровы", "Голос особенный", "Вау, какой нежный у вас голос", "Песня затронула струны души", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1964701-golos-osobennyy-zhena-tursynbeka-kabatova-zapisala-nezhnuyu-pesnyu-o-mame/