"Сняли за пять тысяч долларов": Ляйля Султанкызы о продюсировании клипа Кишкенбаева

Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Известная казахстанская телеведущая, телевизионный продюсер и медиаменеджер Ляйля Султанкызы рассказала о том, как 20 лет назад впервые взялась за продюсирование. Первой ее работой стал клип на песню в исполнении Алмаса Кишкенбаева, передает NUR.KZ.

Ляйля Султанкызы поведала интересную историю создания клипа на песню "Мәңгілікке".

"Это первая работа Аскара Узабаева в качестве режиссера. Клип был снят за пять тысяч долларов... Тогда все телеканалы транслировали этот клип, он был очень популярным. Надо признать, что продукт получился очень качественным, несмотря на то, что прошло почти 20 лет. Так началась моя работа в качестве продюсера", - вспомнила она.

Сторис Ляйли Султанкызы. Скриншот: instagram.com/sultankyzy

Ляйля рассказала, что для красивого кадра им приходилось подниматься очень рано.

"Работа начиналась в 5 утра. Выбрали для съемок красивую локацию - снимали в микрорайоне "Самал" в Алматы. Если посмотреть на имидж Алмаса, то можно увидеть в нем молодого Диму Билана", - отметила теледива.

Султанкызы призналась, что клип полностью окупился. Она пожелала Кишкенбаеву успехов в творчестве.

"Клип окупился в 10, а то и в 20 раз. Тогда мы организовывали концерты на больших стадионах. Ничего не боялись, были настолько уверены в себе. Алмаса я считаю очень хорошим человеком. Хочу видеть новые его достижения", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1964486-snyali-za-pyat-tysyach-dollarov-lyaylya-sultankyzy-o-prodyusirovanii-klipa-kishkenbaeva/