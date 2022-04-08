"В истинной любви бывших не бывает": Полина Гагарина загадочно представила новый трек

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина представила новый трек "Навсегда", который сразу нашел отклик у ее фанатов. Разведенная артистка в посте заявила, что "прощаться, любя, очень больно" и "в истинной любви бывших не бывает", передает NUR.KZ.

Часть песни Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram.

"Прощаться, любя, очень больно. Но так бывает, что оставаться вместе равноценно гибели. Остаться страшно, но и уйти страшно. Страх одиночества, страх перемен, страх не справиться часто не дает нам сделать следующий шаг, но самый главный страх, мне кажется, должен всегда побеждать - страх пожалеть об упущенной возможности быть счастливым! По-настоящему счастливым! Без "но" и оговорок! Надо лишь только быть готовыми к бесконечным волнам перемен", - написала Полина.

Певица также порассуждала об отношениях с бывшими.

"Отпустив друг друга, каждый раз вспоминая, послать свой луч тепла и света. Мысленно прижать к себе, крепко обнять, простить и отпустить. В истинной любви бывших не бывает. Двое любящих сердец связаны друг с другом", - пофилософствовала артистка.

Поклонники поздравили ее с премьерой и признались, что песни Гагариной всегда западают в душу.

"До чертиков прекрасно, спасибо", "Ее песни всегда в самое сердце", "Шикарная песня", "Спасибо, что этой песней вы открыли наши сердца", "Это именно то, что мы ждали, спасибо за такую песню", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1964195-v-istinnoy-lyubvi-byvshih-ne-byvaet-polina-gagarina-zagadochno-predstavila-novyy-trek/