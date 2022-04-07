Певица Валерия объявила о создании новой соцсети Musicgram

Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия объявила о создании новой социальной сети Musicgram. Артистка заявила, что благодаря ее проекту "каждый сможет дать волю своему творчеству, реализовать свой потенциал независимо от региона проживания, социального статуса или финансовых возможностей", передает NUR.KZ.

О разработке новой соцсети Валерия сообщила в Instagram.

"Друзья, я рада сообщить вам о том, что совсем скоро мы запускаем новую творческую социальную сеть Musicgram, благодаря которой каждый сможет дать волю своему творчеству, реализовать свой потенциал, независимо от региона проживания, социального статуса или финансовых возможностей.

У нас большая многонациональная страна, я за долгие годы в профессии объездила всю Россию, и могу с гордостью сказать, что абсолютно в каждом регионе, в каждом городе есть огромное количество талантливых музыкантов, артистов, композиторов, поэтов, блогеров, хореографов. Все эти люди и есть наше национальное достояние", - написала знаменитость.

Она отметила, что "талантливым людям нужно помогать, поэтому отличительной особенностью платформы является прежде всего ее полезность".

"Я очень надеюсь, что с помощью нашей новой социальной сети Musicgram отечественная сфера развлечений выйдет на абсолютно новый уровень!" - резюмировала певица.

По ее словам, открытие соцсети состоится уже скоро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963860-pevitsa-valeriya-obyavila-o-sozdanii-novoy-sotsseti-musicgram/