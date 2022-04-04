"Высокий уровень дохода, больше уважения": Арман Юсупов о плюсах и минусах блогерства

Арман Юсупов. Фото: instagram.com/yussupov21

Казахстанский блогер Арман Юсупов порассуждал о своей работе, ее преимуществах и недостатках. По словам звезды соцсетей, такой род деятельности дарит высокий социальный статус, больше внимания и уважения, передает NUR.KZ.

В своем Instagram он затронул тему того, стоит ли быть блогером или не стоит. Вайнер честно перечислил минусы такой работы.

"Не все морально удерживаются из-за подъема популярности, так и от спада (сейчас очень много блогеров, которые успешно начинали блог, находятся в депрессии после того, как их страницы перестали качать, как раньше). Больше живешь online, чем в реальной жизни. Многие моменты жизни видишь не глазами, а через камеру телефона.

Сложно разделять личное от публичного. Твои отношения, чувства, мысли в какой-то момент выходят в блог. Некоторые блогеры создают себе образы в соцсетях и затем им приходится жить в этих образах, хотя не всегда хочется. Нет рабочего графика. Ты как бы свободен от офиса, но и в тоже время снимаешь 24/7", - написал Арман.

При этом Юсупов привел такое же количество плюсов блогерства. Он назвал ведение блога социальным лифтом, который может поднять "из грязи в князи" любого человека.

"Высокий уровень дохода. Сильная мотивация постоянно развиваться (интеллектуально, физически, духовно и.т.д.). Блогинг - это высокий социальный статус. Тебе выделяют больше внимания, уважения, открываются многие двери, твое мнение имеет высокую важность. Возможность открывать для себя что-то новое! Новые встречи, места, возможности, новые виды заработка, и так далее", - высказался блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963400-vysokiy-uroven-dohoda-bolshe-uvazheniya-arman-yusupov-o-plyusah-i-minusah-blogerstva/