"Другое надо петь": новый трек Наzимы вызвал неоднозначную оценку фанатов

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Певица Наzима выпустила новый трек "Среди бывших". Новинка вызвала неоднозначную реакцию у меломанов. Одним трек показался скучным, другие восхитились талантом артистки, передает NUR.KZ.

"Среди бывших" на всех цифровых площадках. Дайте мне обратной связи", - отметила Наzима в Instagram.

Коллегу поддержали Индира Едильбаева, Виктория Боня, Тони Гайваронский и другие. Они оставили смайлики в виде сердечек и огня.

Поклонники творчества Наzимы разделились на два лагеря. Одни посчитали новый трек очень удачным и выразили восторг своей любимице.

"Классная песня. И голос и внешность - все прекрасно", "Уже на репите", "Бомба. Я влюбилась в этот трек", "Как же мне нравится ваш голос", "Сногсшибательно", "Супер", "Отлично вышло!" - рассыпались они в комплиментах.

Но другие раскритиковали новую работу артистки. Они посчитали песню скучной и посоветовали ей поменять имидж и репертуар.

"Не особо зашла. Образ под песню как-то не совсем подходит", "Про имидж и стиль вообще молчу. Срочно все менять нужно", "Когда будут серьезные треки?", "Наzима, раньше слушала с удовольствием вас, сейчас видно, что роста нет, однотипные песни пошли", "У вас постоянно на такую тему песни, кардинально другое надо петь", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963068-drugoe-nado-pet-novyy-trek-nazimy-vyzval-neodnoznachnuyu-otsenku-fanatov/