Алеся Кафельникова снялась в рекламе известного бренда на капоте ретро-машины

Алеся Кафельникова. Фото: instagram.com/kafelnikova_a

Модель Алеся Кафельникова приняла участие в съемках для рекламной кампании бренда Blugirl. Поклонники пришли в восторг от жарких снимков.

В своем Telegram-канале она опубликовала кадры со съемок. Модель позировала на капоте ретро-машины, припаркованной на песке, на фоне пламенного заката.

Также Кафельникова снялась и в других локациях. В цветном бикини Алеся позирует напротив пальм, примеряет белую платье-сорочку, еще демонстрирует коктейльное бирюзовое платье с ажурной юбкой.

Поклонники модели оставили свои комментарии под кадрами фотосессии.

"Одна из самых красивых моделей", "Кошечка", "Топ", "Молодец, поздравляю тебя", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1961874-alesya-kafelnikova-snyalas-v-reklame-izvestnogo-brenda-na-kapote-retro-mashiny/