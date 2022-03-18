Брюс Уиллис страдает от деменции и собирается завершить карьеру, сообщают СМИ

Брюс Уиллис. Фото: Roy Rochlin/Hand in Hand/Getty Images

Поклонники американского актера Брюса Уиллиса заметили, что он стал чаще сниматься в малобюджетных фильмах. Как сообщает The New Zealand Herald, актер борется с ранней потерей памяти, поэтому старается заработать как можно больше денег, соглашаясь на любые предложения.

Издание пишет, что, вероятно, через несколько лет Брюс Уиллис завершит карьеру.

Режиссер картины "Ночь в осаде" Мэтт Эскандари подтвердил, что у актера есть проблемы со здоровьем. Когда у него спросили, действительно ли Уиллис страдает деменцией, тот ответил утвердительно.

"Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда, как Брюс Уиллис. Я видел, каково это - работать с ним в последние несколько лет", - сказал Эскандари.

Отмечается, что актер с трудом запоминает текст, поэтому часто на съемках использует наушник. А во время съемок фильма "Стекло" в 2019 году Уиллиса часто заменял дублер, также его всегда сопровождал ассистент.

Ранее стало известно, что у актрисы Светланы Светличной начала развиваться деменция после того, как на нее однажды упал софит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1961405-bryus-uillis-stradaet-ot-dementsii-i-sobiraetsya-zavershit-kareru-soobschayut-smi/