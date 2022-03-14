"Мы выиграли!": казахстанка приняла участие в престижном конкурсе танцоров хип-хопа в США

Марат и Бибимариям Омаровы. Фото: Из личного архива композитора

16-летняя Бибимариям Омарова приняла участие в престижном американском конкурсе танцоров хип-хопа Prelude Socal-2022, который прошел в Сан-Диего. Дочь известного композитора Марата Омарова блистательно выступила в команде Snowtorious, занявшей второе призовое место, передает NUR.KZ.

В конкурсе Prelude Socal-2022 приняли участие более 30-ти сильнейших танцевальных команд, всего - свыше 300 человек. В сборную Snowtorious юная казахстанка попала, пройдя большой отбор из огромного количества желающих танцевать на большой сцене.

Бибимариям увлекается танцами с 9 лет, в Америке она прошла обучение в школе танцев Дженнифер Лопес и Джастина Бибера.

Бибимариям стала единственной представительницей Казахстана в данном конкурсе. Как признается девушка, сначала ее американские друзья думали, что она приехала из Китая, но теперь уже наслышаны от нее о Казахстане, который славится талантливой молодежью. К слову, она самая юная в межнациональной сборной, остальные участники постарше - от 20 до 27 лет.

Команда Snowtorious заняла второе призовое место в категории взрослых участников конкурса, что очень окрылило членов коллектива. Теперь они намерены заняться подготовкой к другому конкурсу.

"Мы выиграли! Чувствую себя, как во сне. Для меня это был долгий путь. Но я это сделала! Невероятная честь для меня танцевать на этой сцене, с этими людьми. Дальше - больше! Главное - не останавливаться и верить! Посмотрите на меня - девчонка из Казахстана танцует на открытии шоу в центре, в Америке", - поделилась своими эмоциями Бибимариям.

Бибимариям Омарова планирует поступить в Нью-Йоркскую академию киноискусства. В настоящее время она продолжает усиленно занимается танцами и работает над вокалом. В шестилетнем возрасте Бибимариям завоевала первое место в международном вокальном конкурсе "Счастливое детство" в Лос-Анджелесе.

Отметим, что в США сейчас находится и сам композитор с супругой. Он работает над укреплением казахстано-американских отношений в области культуры. Артист уже дал сольные концерты в Нью-Йорке, ряде штатов США, Голливуде и других городах.

Марат и Бибимариям Омаровы. Фото: Из личного архива композитора

Ранее мы писали, что Марата Омарова в новом имидже не узнали фанаты. Они отметили, что композитор очень помолодел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1960615-my-vyigrali-kazahstanka-prinyala-uchastie-v-prestizhnom-konkurse-tantsorov-hip-hopa-v-ssha/