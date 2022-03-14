"Очень похожа": Тамара Асар воплотила на сцене образ легендарной Розы Баглановой

Тамара Асар. Фото: instagram.com/tamara_assar_official

К 100-летию со дня рождения народной артистки СССР и РК Розы Баглановой в Нур-Султане состоялся праздничный концерт "Айналайын халқымнан еркелеткен". Казахстанская певица Тамара Асар представила на сцене образ знаменитой певицы, передает NUR.KZ.

Тамара Асар написала на своей страничке в Instagram, что для нее большая честь воплотить образ народной артистки СССР и Казахстана Розы Баглановой. Неповторимая, талантливейшая певица пользовалась большой популярностью в Советском союзе и получила всенародное признание. Легендарная Роза Багланова является национальным символом целой эпохи.

Тамара Асар рассказала, что костюм для сцены по архивному фото Розы Баглановой был сшит за неделю. Она поблагодарила мастериц за их умение и большой труд, они сумели воссоздать почти в точности наряд Баглановой для Тамары.

Тамара Асар с сыном и невесткой Розы Баглановой. Кадр из видео: instagram.com/tamara_assar_official

Перед концертом сын Розы Баглановой и ее невестка подарили Тамаре Асар любимые серьги великой певицы, которые были обновлены с помощью ювелиров. Серьги дополнили сценический образ Тамары Асар.

Подписчики оставили свои восторженные комментарии.

"Очень похожа на Розу апай", "Образ замечательный, серьги Розы Балановой для вас стали бесценным подарком", "Какая вы красивая, Тамара", "Желаю вам достичь тех же высот, что достигла Роза Багланова", "Какая вы молодец", "Поздравляю вас, Тамара", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1960595-ochen-pohozha-tamara-asar-voplotila-na-stsene-obraz-legendarnoy-rozy-baglanovoy/