Майя Бекбаева высказалась о проблемах российских блогеров и уроках для казахстанцев

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Телеведущая Майя Бекбаева высказалась об уроках, которые, по ее мнению, должны извлечь из ситуации, в которой оказались российские блогеры. Она заявила, что реальная жизнь важнее соцсетей, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад стало известно, что в России намерены ограничить доступ в Instagram. Многие популярные блогеры в результате этого лишились важного источника доходов. Майя Бекбаева прокомментировала сложившуюся ситуацию.

"Россия прощается с Instagram. Все эти дни я вижу в ленте слезные обращения российских блогеров-миллионников , которые рассказывают, насколько тяжела для них эта ситуация, что они просто не представляют своей жизни без этой соцсети. Да, выходить из зоны комфорта всегда сложно. И Instagram для многих это уже не только психологическая зависимость, но и материальная. Множество бизнесов завязано на нем", - отметила телеведущая.

Она также высказалась о том, какие уроки должны извлечь другие.

"Наверное, нам, казахстанцам следует извлечь из этого собственные уроки: нет ничего вечного и постоянного, нужно иметь план B, реальная жизнь важнее", - написала Бекбаева.

Подписчики под ее постом выразили собственное мнение на происходящее.

"Ну и ладно! Больше времени будет заняться реально нужными делами", "Для меня это часть работы. Но пережила бы, думаю, это", "Сложнее будет хейтерам, у которых так и чешутся руки чтобы вылить", "Будет непривычно, но есть и другие соцсети, мессенджеры", "Наверное, сейчас такое время, что ни к чему привязываться не надо", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1960478-mayya-bekbaeva-vyskazalas-o-problemah-rossiyskih-blogerov-i-urokah-dlya-kazahstantsev/