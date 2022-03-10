"Хорошая песня не должна быть забыта": Ерке Есмахан исполнила хит Акботы Керимбековой
Отечественная певица Ерке Есмахан исполнила песню из репертуара своей коллеги по сцене Акботы Керимбековой. Как отметила сама Акбота, она считает, что полюбившаяся зрителям песня "Аппақ гүлдер" обрела второе дыхание в исполнении Ерке, передает NUR.KZ.
Накануне Ерке Есмахан презентовала клип на песню "Аппақ гүлдер" на своем YouTube-канале. Эта песня полюбилась многим в исполнении Акботы Керимбековой и была своеобразной визитной карточкой талантливой певицы.
"Звонкоголосая, Акбота ханым. Большое спасибо за то, что вы предложили мне спеть песню из вашего репертуара "Аппақ гүлдер". Она уже вышла в свет. Конечно, ваше исполнение особенное, как для слуха, так и для сердца. Послушайте и в моем исполнении", - написала Ерке в сторис своего Instagram.
В свою очередь, Акбота написала большой пост на своей страничке. Артистка выступает на сцене вот уже четверть века. Она считает, что красивые песни должны обретать новое звучание.
Она намерена в этом году провести большой концерт, посвященный 25-летию ее творчества, и познакомить зрителей с песнями из своего репертуара, звучащими по-новому.
"Я считаю, что хорошая песня не должна быть забыта. Поскольку в ней заложена любовь авторов и многомиллионной зрительской аудитории...
Можно сказать, что у песни "Аппақ гүлдер" началась новая жизнь. Передала ее по-сестрински моей талантливой сестренке, яркой звезде казахстанской эстрады Ерке Есмахан", - отметила она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1959990-horoshaya-pesnya-ne-dolzhna-byt-zabyta-erke-esmahan-ispolnila-hit-akboty-kerimbekovoy/