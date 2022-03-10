"Хорошая песня не должна быть забыта": Ерке Есмахан исполнила хит Акботы Керимбековой

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан исполнила песню из репертуара своей коллеги по сцене Акботы Керимбековой. Как отметила сама Акбота, она считает, что полюбившаяся зрителям песня "Аппақ гүлдер" обрела второе дыхание в исполнении Ерке, передает NUR.KZ.

Накануне Ерке Есмахан презентовала клип на песню "Аппақ гүлдер" на своем YouTube-канале. Эта песня полюбилась многим в исполнении Акботы Керимбековой и была своеобразной визитной карточкой талантливой певицы.

"Звонкоголосая, Акбота ханым. Большое спасибо за то, что вы предложили мне спеть песню из вашего репертуара "Аппақ гүлдер". Она уже вышла в свет. Конечно, ваше исполнение особенное, как для слуха, так и для сердца. Послушайте и в моем исполнении", - написала Ерке в сторис своего Instagram.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

В свою очередь, Акбота написала большой пост на своей страничке. Артистка выступает на сцене вот уже четверть века. Она считает, что красивые песни должны обретать новое звучание.

Она намерена в этом году провести большой концерт, посвященный 25-летию ее творчества, и познакомить зрителей с песнями из своего репертуара, звучащими по-новому.

"Я считаю, что хорошая песня не должна быть забыта. Поскольку в ней заложена любовь авторов и многомиллионной зрительской аудитории...

Можно сказать, что у песни "Аппақ гүлдер" началась новая жизнь. Передала ее по-сестрински моей талантливой сестренке, яркой звезде казахстанской эстрады Ерке Есмахан", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1959990-horoshaya-pesnya-ne-dolzhna-byt-zabyta-erke-esmahan-ispolnila-hit-akboty-kerimbekovoy/