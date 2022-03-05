Димаш Кудайберген получил звание "Казахстанский артист года"

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Певец Димаш Кудайберген был назван казахстанским артистом года. Он стал победителем премии "Тикетон", передает NUR.KZ.

Среди претендентов на премию в этой номинации были также Иманбек Зейкенов, The Limba, группа "Ирина Кайратовна", Yenlik, Сауле Юсупова, Евгений Чебатков и Ninety One.

Голосование проходило на сайте Ticketon. Победителем стал Димаш Кудайберген, набравший более 2700 голосов.

Группа Ninety One была признана эстрадными артистами года. Дарига Бадыкова получила звание киноактрисы года. Актером года стал Даурен Сергазин. Отечественным фильмом года признали комедию "Портье: Мальчик на побегушках", а зарубежным - "Человек паук: Нет пути домой".

Оперным певцом года признали Жумабека Кантарбаева, оперной певицей года - Жулдызай Мусаеву.

Гастрольное событие года - "Щелкунчик. Звезды мирового балета в Алматы". Опера года - "Қыз Жібек. Шымкентский городской театр оперы и балета". Балет года - "Кармен сюита", артист балета - Сундет Султанов, балерина года - Дарина Кайрашева.

Победителем в номинации "театральная премьера года" стал спектакль "Бөрте". Спектаклем года в гостеатрах признан "Бопай ханым", спектаклем года в частных театрах - "Сеанс". Региональный спектакль года - "Ночь перед Рождеством".

Звание театрального актера года получил Нурболат Рахатов. Театральная актриса года - Айя Шарип.

Матч года - ФК "Кайрат" - ФК "Астана". Спортсмен года - Биржан Оразов. Спортсменка года - Молдир Мекенбаева.

"Тикетон" — казахстанская премия в области культуры, искусства и спорта. Победителей премии выбирают в результате народного голосования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1959523-dimash-kudaybergen-poluchil-zvanie-kazahstanskiy-artist-goda/