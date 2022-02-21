Динара Сатжан получила награду "Народный любимец" в номинации "Лучшая телеведущая" (видео)

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Динара Сатжан была представлена к награде "Народный любимец 2021" в номинации "Лучшая телеведущая". Так как журналистка находилась не в столице, награду вручили ее матери, передает NUR.KZ.

О своем новом достижении Сатжан рассказала сама в Instagram.

"Пока была на съемках в Алматы, мама получала мою награду "Народный любимец 2021" в номинации "Лучшая телеведущая". Благодарю всех, кто меня всегда поддерживает. Я уже больше Youtube-ведущая, и на этот год у нашей команды большие планы. Будем оправдывать надежды наших зрителей!" - пообещала Динара.

Коллеги, знакомые и подписчики с воодушевлением поздравили телеведущую. Они также отметили, что награда была получена ею совершенно заслуженно.

"Заслуженно. Очень оперативно связывались со спикерами любого уровня. Успевали и социальный блок охватить (проблемы бытового насилия, безработицы обсуждались напрямую с героями и антигероями историй), и познавательный (казахстанские и зарубежные успешные деятели)", - написала телеведущая Алина Грэй.

"Динара, поздравляю! Полностью достойны этой награды!", "Вы реально достойны!", "Поздравляю вас, Динарочка! Заслуженно! Вы большая молодец!", "Поздравляем, ты, как всегда лучшая", - согласились другие пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1956999-dinara-satzhan-poluchila-nagradu-narodnyy-lyubimets-v-nominatsii-luchshaya-televeduschaya-video/