Восковая фигура Зендаи появилась в музее мадам Тюссо в Лондоне

Зендая. Фото: instagram.com/zendaya

Музей мадам Тюссо объявил, что в их коллекции появится новая восковая фигура. Этой чести удостоилась популярная актриса Зендая.

Информация об этом появилась в официальном Instagram музея.

Реалистичная статуя Зендаи, одетая в неоново-розовый брючный костюм в сочетании с гламурной прической и изысканными украшениями, представлена публике на Бейкер-стрит.

На страничке музея уже продемонстрировали видео с "восковой Зендаей". В посте говорится, что публике статую звезды "Дюны" и "Человека-паука" представят 11 февраля. Однако есть ли она уже в музее, не уточняется.

Зендая с самого детства снимается в фильмах и сериалах. Сейчас девушка считается одной из самых востребованных звезд Голливуда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1955358-voskovaya-figura-zendai-poyavilas-v-muzee-madam-tyusso-v-londone/